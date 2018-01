Cairo, Donsah al Toro? Vediamo se si può

MILANO, 31 GEN - "Donsah al Torino? Vediamo se è una cosa fattibile, non ne sono sicuro. Se si può fare qualcosa ancora, Donsah o altre opportunità, volentieri". Lo dice nell'ultimo giorno di calciomercato il presidente del Torino Urbano Cairo, a margine della presentazione del Festival dello Sport. "Boyé - aggiunge Cairo - in molti ce lo chiedono, probabilmente è giusto che vada a giocare perché ci sono tanti attaccanti da noi e probabilmente per lui è giusto avere la continuità per dimostrare le qualità che ha, che sono tante. Poi è un giovane e credo che sia una cosa buona trovare la soluzione giusta per lui". Quanto agli obiettivi stagionali dei granata, Cairo "non vuole parlare di Europa": "Tutto sommato siamo lì tutti quanti molto vicini, per cui credo che se continuiamo a giocare e a fare le cose che stiamo facendo nel modo giusto, tutto è possibile. Il Toro sta facendo passi avanti, abbiamo sabato una partita impegnativa contro la Sampdoria e sarà molto importante rimanere concentrati".