Sacchi, Vicini era grande professionista

ROMA, 31 GEN - "La scomparsa di Azeglio Vicini per me è un grande dispiacere. Lui è stato un grande professionista, che ha dato la vita per migliorare gli altri". Così Arrigo Sacchi, ex ct della Nazionale azzurra, a Un giorno da pecora, in onda su Radio1, ha commentato la morte di Vicini. "Profondamente addolorato per la scomparsa del mio caro Mister della Nazionale, grande maestro di sport e di vita. #AzeglioVicini", è invece il tweet di Carlo Ancelotti.