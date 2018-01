Genoa, accordo con il Verona per Bessa

GENOVA, 31 GEN - Prestito oneroso per 18 mesi con diritto di riscatto: con questa formula il Genoa ha concluso un accordo con il Verona per il centrocampista italo brasiliano Daniel Bessa. Il giocatore ha sostenuto oggi a Genova le visite mediche e si attende solo l'ufficialità dell'operazione. Sfumato invece per ora l'arrivo di altri due centrocampisti: il colombiano Sanchez della Fiorentina e Callegari del PSG. Quest'ultimo però, in scadenza di contratto, potrebbe accordarsi per giugno. Atteso nei prossimi giorni invece il difensore centrale della nazionale marocchina El Yamiq che in mattinata ha sostenuto in teleconferenza le visite mediche. El Yamiq infatti nel pomeriggio affronta con la sua nazionale la Libia nella semifinale della African Nations Championship (Coppa per nazionali composte da soli giocatori che militano nei campionati africani) in corso proprio in Marocco. In caso di qualificazione per la finale, prevista per domenica 4 febbraio, l'arrivo del giocatore è previsto per la prossima settimana.