Carnevale: Vicini è stato un galantuomo

ROMA, 31 GEN - "È stato un galantuomo di allenatore, una persona per bene. Sapeva fare gruppo, aveva i modi giusti per comunicare con i giocatori! Una grande persona!". Così Andrea Carnevale ricorda Azeglio Vicini, 'suo' ct nella Nazionale azzurra, in una dichiarazione all'Ansa. Il centravanti, che all'epoca di 'Italia '90' era in forza al Napoli, fu al centro di una polemica per la sostituzione con Totò Schillaci, che poi sarebbe diventato l'eroe del Mondiale giocato in casa.