Calcio a 5: Europei, azzurri all'esordio

ROMA, 31 GEN - Esordi per gli Azzurri del Futsal che a Lubiana iniziano domani il loro cammino contro la Serbia. Il tecnico Roberto Menichelli guarda agli impegni che coinvolgono sul campo direttamente la squadra azzurra per tenere alto il livello di concentrazione sulla gara: "Ogni incontro è una storia a sé - avverte l'allenatore azzurro - ha dinamiche e tensioni proprie: ieri la Serbia ha conquistato un pareggio dopo un parziale sfavorevole di 2-0. Domani avremo di fronte una squadra estremamente motivata che ritroverà il portiere titolare e il suo capitano Marko Peric, il giocatore più tecnico, in grado di risolvere i match con le sue giocate. Quindi sarà necessario mettere in campo tutta l'intensità necessaria, trovare il giusto ritmo di gioco e l'entusiasmo che considero l'elemento più motivante che ci sia".