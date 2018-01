Tommasi, Cairo? Seguito nostra linea

ROMA, 31 GEN - "In assemblea lunedì scorso abbia seguito la nostra linea, tra l'altro tutti sapevano che non avrei ritirato la candidatura". Damiano Tommasi, presidente dell'Aic, risponde così a Urbano Cairo che in qualche modo aveva ipotizzato un suo accordo con il Coni per il commissariamento della Figc. "Per la verità - spiega all'Ansa Tommasi - a Cairo ho fatto notare poco fa al telefono che la nostra decisione di votare scheda bianca è arrivata prima di sapere di un'eventuale intesa Gravina-Sibilia, che se fosse andata in porto al ballottaggio avrebbe evitato il commissariamento. La nostra linea - conclude il presidente dell'Aic - è che per fare i cambiamenti talvolta serve anche qualche piccolo strappo: abbiamo ritenuto che i due candidati arrivati al ballottaggio non rappresentassero la nostra idea per il rilancio del sistema".