Moratti, sport così com'è non mi piace

CAGLIARI, 1 FEB - L'amore per la Sardegna e per Stintino, la prima volta alla raffineria Saras con padre Angelo e il fratello Gianmarco, ma soprattutto la passione per il calcio. Anche se quello di oggi proprio non gli piace. Massimo Moratti si confessa in un'intervista rilasciata al quotidiano La Nuova Sardegna, nella quale parla ampiamente dello sport che lo ha visto protagonista come presidente dell'Inter. "Ho la speranza che chi prenderà in mano le redini della Federazione metta le cose a posto - si legge nell'intervista - In questo momento serve mettere da parte le ambizioni personali, dare risponde alla gente, ai tifosi. Che poi non chiedono la luna ma solo trasparenza, capire quello che sta succedendo. Io sono da sempre nel calcio e non ho capito quello che accade. Non è un bel segnale". Moratti si dice anche d'accordo sull'assioma "il calcio ai calciatori": "mi fa male vedere gente come Del Piero, Maldini, Baggio, ma anche altri, non fare parte di questo mondo''.