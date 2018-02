Lega A, Malagò sarà commissario

ROMA, 1 FEB - "Non nascondiamoci dietro un dito, il Coni deve metterci la faccia. Il mio primo atto ufficiale da commissario della Federcalcio sarà nominare Giovanni Malagò commissario della Lega di serie A". Lo ha detto Roberto Fabbricini, neocommissario della Figc. "Domani andrò in Federcalcio e come primo atto nominerò il commissario della Lega di Serie A. Ho chiesto a Malagò di farlo e domani farò questa delibera. Si avvarrà di due persone di capacità ed esperienza: Paolo Nicoletti e Bernardo Corradi", ha aggiunto Fabbricini.