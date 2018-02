Figc, auguri di Lotti a Fabbricini

FIRENZE, 1 FEB - "E'ovviamente un 'in bocca al lupo' quello che io faccio a Roberto Fabbricini", il nuovo commissario straordinario della Figc nominato oggi". Lo ha detto, parlando a margine di un evento a Firenze, il ministro per lo Sport Luca Lotti. "Spero e mi auguro - ha aggiunto Lotti - che si metta intorno a Roberto Fabbricini un gruppo di persone le più formate possibili, le più competenti possibili, provenienti da tutti i mondi, che possano aiutare Roberto nel suo lavoro affinchè si possa utilizzare questo periodo e questo tempo per far ripartire il calcio veramente da zero. Mi auguro che ci siano esponenti anche del calcio giovanile che possano raccontare l'esperienza di come si insegna il calcio nelle scuole calcio, e che ci siano esponenti che fanno parte di questa squadra per aiutare questo movimento a ripartire".