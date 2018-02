Figc: 7/a edizione premio Ghirelli

ROMA, 2 FEB - La FIGC ha rinnovato l'appuntamento con il Premio Nazionale Letteratura del Calcio "Antonio Ghirelli", giunto alla settima edizione. Promosso dalla FIGC in collaborazione con la Fondazione Museo del Calcio, il premio è riservato alle opere pubblicate in lingua italiana su tematiche legate al calcio. Possono partecipare al bando annuale tutte le opere letterarie su temi collegati al mondo del calcio e pubblicate nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2010 e il 30 giugno 2018. Ciascun autore potrà partecipare al Premio con una sola opera. Non sarà possibile presentare opere che hanno già concorso alle prime sei edizioni. Sono istituite cinque categorie, per ciascuna delle quali è prevista l'assegnazione di un premio: tecnica, studi specializzati, saggistica, economia e management, narrativa. La richiesta di partecipazione dovrà pervenire entro il 30 giugno 2018.