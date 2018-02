Juve: Lichtsteiner, pressione sul Napoli

TORINO, 2 FEB - "Concentrarsi sul Napoli? No, dobbiamo fare il nostro". Stephan Lichtsteiner ostenta sicurezza, nell'analizzare la corsa scudetto con i partenopei: "Mettiamogli pressione e vedremo se sarà decisivo lo scontro diretto - ha spiegato lo svizzero ai microfoni di Sky Sport -. Se giochi prima puoi mettere pressione, se giochi dopo vedi il risultato degli altri. Non credo che faccia differenza". Il difensore è tornato nella lista Champions dopo essere stato escluso a settembre, percorso identico a quello dello scorso anno: "Non è bello stare fuori dalla Champions, mi è mancata molto quell'atmosfera. Torno per arrivare fino in fondo".