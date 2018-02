Udinese: Zampano, felice di essere qui

UDINE, 2 FEB - "Sono contentissimo di essere qui. E' una grande emozione far parte di questa società e di questo gruppo fantastico". Sono le prime parole da giocatore dell'Udinese di Francesco Zampano, arrivato in prestito dal Pescara e presentato oggi. "Cercherò di mettere in difficoltà l'allenatore, dando sempre il massimo, sapendo che qui ci sono esterni bravi come Widmer e Adnan", ha aggiunto. Il giovane terzino, a suo agio nel 3-5-2 di Oddo, non vede l'ora di mettersi a disposizione del tecnico con cui ha già lavorato proprio a Pescara: "So cosa chiede. E' un allenatore molto preparato e un calciatore di assoluto livello. Imparare il suo cross dalla trequarti non è facile" In bianconero indosserà la casacca numero 11 "perché mi ha portato fortuna al Pescara". In attesa dell'esordio, che potrebbe arrivare già domani in staffetta con Widmer, si sta inserendo bene nel gruppo: "I miei compagni mi stanno aiutando molto. Chi mi ha impressionato più di tutti è Barak, ma anche De Paul è davvero forte".