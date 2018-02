Roma: Pellegrini, Verona snodo cruciale

ROMA, 02 FEB - "Quella col Verona è una partita importantissima, da vincere a tutti i costi per uscire da questo momento e per ritrovare un po' di serenità". Tornare dal Bentegodi soddisfatti e con tre punti in più in classifica. Lorenzo Pellegrini non chiede altro alla trasferta che attende domenica la Roma. "Cerchiamo di ripartire da una buona prestazione, cercando di vincere, che è molto importante - spiega a Sky - Io vedo una Roma a cui manca il risultato, ma non l'aggressività, lo stare bene fisicamente. Ci manca solo vincere, perché vincere aiuta a vincere. Il mister ha le idee ben chiare, prepara le partite sempre per vincere ribadisce il centrocampista, prima di allinearsi alla posizione del dg Baldissoni: "Sono d'accordo con lui, non bisogna dare alibi, non solo in riferimento alle voci di mercato ma anche a tutto quello che ci gira intorno. Siamo professionisti".