'Se non mi cacciano io a Roma a vita'

ROMA, 2 FEB - "Potrei firmare a vita per la Roma. A meno che la società un giorno decida di cacciarmi". Lo dice Radja Nainggolan, a Sky, parlando per la prima volta dopo le indiscrezioni su una possibile cessione in Cina. "Qui ho tutto - ha detto il centrocampista belga - In questi casi neanche i soldi ti fanno cambiare idea"