Di Francesco,Verona sia punto ripartenza

ROMA, 3 FEB - "Ho visto la squadra allenarsi molto bene, con la testa giusta, con la voglia di riconquistarsi la fiducia dell'ambiente. Domani deve essere un punto di ripartenza dopo il periodo negativo". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia della trasferta in casa del Verona. Il tecnico della Roma, che non convocherà De Rossi ("abbiamo deciso di farlo allenare ancora per averlo al meglio col Benevento"), ha poi ammesso di essere "molto contento che il mercato sia finito. Dzeko? Prima era disponibile, adesso è molto più sereno e convinto".