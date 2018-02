Atalanta, Caldara e Gomez out con Chievo

ZINGONIA (BERGAMO), 3 FEB - "Caldara e Gomez non stanno bene, hanno il mal di schiena. Mattia non si allena da due giorni, il Papu è quello messo peggio: si è bloccato ieri tentando un tiro". Alla vigilia di Atalanta-Chievo, il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini annuncia due defezioni importanti. "Ne abbiamo qualcuna e certamente non fa piacere, ma in difesa siamo coperti - spiega -. Palomino ha fatto una buona partita anche martedì sera, davanti ho più soluzioni. Con Ilicic bisogna stare attenti, ha qualche infiammazIone e al contrario di gente come Freuler e de Roon gli serve più tempo per recuperare. Il Chievo non è certo nel momento migliore, ma sa difendersi e ripartire, è pericoloso sulle palle inattive - chiude Gasperini -. I tre punti per noi vorrebbero dire tantissimo, dovremo cercare di invertire la tendenza davanti al nostro pubblico (tre sconfitte di fila con Cagliari, Napoli e Juventus in Coppa Italia) e di non ripetere le disattenzioni che col Cagliari ci erano costate care".