Bologna-Fiorentina: due gol dal corner

BOLOGNA, 4 FEB - Due gol direttamente dal calcio d'angolo, non solo nella stessa partita, ma nel giro di tre minuti. E' l'evento più unico che raro che, nel finale di primo tempo, ha fissato sull'1-1 il risultato parziale di Bologna-Fiorentina. Al 41' viola in vantaggio con Veretout, che dalla bandierina trova il palo, poi la rete, con la decisiva deviazione di Mirante. Tre minuti dopo gli risponde Pulgar, anche lui in rete dalla bandierina, con la decisiva complicità di Sportiello.