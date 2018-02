Chievo: Maran "Oggi poco incisivi"

ROMA, 4 FEB - "Poca incisività": spiega così oò ko di Bergamo il tecnico del Chievo, Rolando Maran: "Lo spirito in campo è stato giusto, ma manca l'equilibrio tra fase difensiva e attacco". "Nel primo tempo abbiamo rischiato quasi niente, nel finale c'è invece stata una buona reazione da parte nostra. Coraggio e spavalderia ci vogliono, anche se non sono bastati". Davanti, al contrario, una serie di scene mute: "Ci sono state situazioni con Meggiorini, Birsa ed Hetemaj da sfruttare meglio. Alla ricerca del pari invece abbiamo saputo metterci la dovuta spregiudicatezza", prosegue il tecnico clivense. Molto generoso anche nei giudizi sul neo arrivato: " Giaccherini si è mosso bene, ma il suo ritmo partita non può crescere solo allenandosi. Non era facile contro avversari che si attaccano a uomo a tutto campo".