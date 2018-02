Diritti tv: Lega e Infront da MediaPro

MILANO, 4 FEB - La prima assemblea della Lega Serie A sotto il commissariamento di Giovanni Malagò andrà in scena domani alle 11 senza il presidente del Coni, impegnato alle Olimpiadi invernali. Attraverso i due vice commissari, Paolo Nicoletti e Bernardo Corradi, Malagò invierà un messaggio di saluto ai club, riuniti per affrontare il delicato tema dei diritti tv: domani è atteso un rilancio di MediaPro ma la partita resta aperta, con la possibilità di un nuovo bando. Intanto oggi Nicoletti, il dg della Lega Marco Brunelli e l'ad di Infront Luigi De Siervo hanno visitato il quartier generale di MediaPro in Catalogna. Gli standard tecnologici di primo livello hanno colpito la spedizione italiana che, secondo quanto filtra, rientra a Milano con cauto ottimismo sul rilancio di MediaPro. Gli spagnoli entro domani alle 12 dovranno presentare una nuova offerta, dopo la prima da 950 milioni più royalties per il pacchetto con tutti i match del campionato, respinta una settimana fa dalla Lega, che punta a un miliardo e 50 milioni.