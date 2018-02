Fiorentina: Pioli, "arrivata la scossa"

BOLOGNA, 4 FEB - La Fiorentina esce dalla crisi rispondendo con carattere al rovescio casalingo con il Verona e ai 2 soli punti raccolti nelle precedenti 4 giornate. La vittoria, più che una boccata d'ossigeno, secondo Stefano Pioli può rappresentare "una scossa". Una scossa arrivata forte e chiara dalla visita dei Della Valle e dei tifosi in ritiro. "Hanno facilitato di molto il mio lavoro - ha detto Pioli - in particolare la visita della proprietà. Il supporto, il sostegno e il progetto contano di più di una singola visita e queste cose io le ho sempre toccate con mano. Abbiamo una società strutturata, ma il fatto che abbiano sentito il supporto del club in un momento difficile è stato importante. Siamo ripartiti qui a Bologna e d'ora in avanti basta frenate e passi indietro". Ora sotto con la Juventus: "La Fiorentina dovrà essere un gigante e servirà il supporto di tutta Firenze, perché nel prossimo turno affronteremo una delle squadre più forti d'Europa".