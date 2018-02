Gasperini, oggi una grande Atalanta

BERGAMO, 4 FEB - "È stata una delle nostre migliori partite casalinghe in stagione, non era facile produrre così tante palle gol contro un Chievo così chiuso". Gian Piero Gasperini dopo la vittoria di misura sui veronesi è l'immagine della soddisfazione. "Siamo di nuovo settimi, ma la lotta in zona Europa League va dalla Sampdoria alla Fiorentina - osserva -. È un periodo equilibrato e combattuto, mancano ancora molte giornate: noi e altri siamo in ballo per due posti soltanto, ma gli avversari che si incontrano hanno sempre degli obiettivi". Sull'assenza di una prima punta da grandi bottini, Gasperini non sembra preoccupato: "Petagna non è prolifico come altri attaccanti, ma quello che si perde sotto porta con lui lo si guadagna nel resto degli aspetti del gioco".