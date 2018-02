Costacurta "Ct? Conte autoeliminato"

ROMA, 4 FEB - "La disponibilità sul mercato sarà un aspetto fondamentale nella scelta del futuro Ct. Conte ad esempio si è auto eliminato dalla panchina della Nazionale, perché ha detto che ancora per 18 mesi vorrebbe fare l'allenatore di club. Lo stesso Mancini è anche lui sotto contratto, quindi non è facile come sembra riuscire ad arrivare a un nome". Lo ha detto il neo sub-commissario della Figc, Billy Costacurta. "Adesso abbiamo due amichevoli da affrontare e lo faremo con Di Biagio, che incontreremo domani. E Gigi potrebbe avere anche una continuità dopo queste due partite - ha proseguito -. Lo seguo da qualche anno, mi è sempre piaciuto e secondo me ha fatto un ottimo Europeo Under 21. Bisogna mettere anche lui tra i nomi per la Nazionale, anche perché tutti quelli che sono i papabili al momento sono sotto contratto".