Junior Tim Cup in campo a Benevento

ROMA, 4 FEB - Le squadre della parrocchie di San Modesto e di Santa Maria Assunta si sono affrontate al 'Ciro Vigorito' di Benevento in un triangolare amichevole che ha coinvolto anche la scuola calcio del Benevento. Ad aggiudicarsi la speciale sfida, realizzata nel contesto della VI Edizione della Junior TIM Cup, il torneo di calcio a 7 Under 14 sostenuto da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, è stata la Parrocchia San Modesto che ha avuto la meglio sulle altre due formazioni con 4 punti. I ragazzi degli oratori hanno consegnato ai giocatori di Benevento e apoli la fascia da capitano della Junior Tim Cup per poi accompagnarli all'ingresso in campo con il loro entusiasmo. La sesta edizione della Junior Tim Cup continua a disputarsi nelle 15 città le cui squadre militano nella Serie 2017-2018. Le squadre vincitrici dei concentramenti interregionali di qualificazione alla fase nazionale si contenderanno il titolo di campioni della Junior TIM Cup, il 9 maggio, in occasione della Finale di TIM Cup 2017-2018.