Malagò, Lega A? Spero si apra nuova fase

MILANO, 5 FEB - "Auspico che da oggi si apra una nuova fase all'insegna del dialogo e della condivisione finalizzata alla crescita e allo sviluppo delle straordinarie potenzialità della Lega di Serie A che negli ultimi tempi forse non sono state valorizzate come meritano". E' l'augurio inviato dal presidente del Coni e commissario della Lega Serie A, Giovanni Malagò, all'assemblea dei club. Nel messaggio scritto dalla Corea del Sud, dove è impegnato per i Giochi olimpici invernali, e affidato ai vicecommissari, Paolo Nicoletti e Bernardo Corradi, il n.1 dello sport italiano ha sottolineato che il suo "compito non sarà far prevalere gli uni sugli altri ma cercare di trovare tra le varie istanze la migliore sintesi che possa servire da volano per l'intero movimento di vertice che rappresenta a tutti gli effetti il motore del calcio italiano".