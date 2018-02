Fiorentina, Laurini a rischio per Juve

FIRENZE, 5 FEB - Contro la Juventus, nell'anticipo di venerdì al Franchi, la Fiorentina ritroverà Pezzella che ha scontato ieri la squalifica, ma rischia di dover rinunciare a Vincent Laurini: l'esterno difensivo ha riportato con il Bologna un infortunio al piede sinistro con lesione del muscolo adduttore e del muscolo quadrato plantare. Le condizioni del giocatore francese, che ha già iniziato le cure specifiche, verranno rivalutate nei prossimi giorni. Problemi anche per l'altro esterno difensivo Cristiano Biraghi che sempre ieri ha rimediato un duro colpo allo zigomo con sospetta frattura in uno scontro di gioco: in caso di impiego con la Juve, scenderà in campo con una maschera protettiva. Intanto il tecnico Stefano Pioli ha radunato i suoi già oggi per cominciare la preparazione per la sfida con i bianconeri: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri mentre il resto della squadra ha disputato una partitella con la Primavera.