Diritti tv, soddisfazione Nicoletti

MILANO, 5 FEB - "Il segnale importante che ha dato MediaPro è la centralità del tifoso e del prodotto calcio, che deve essere distribuito nel modo più qualitativo, con una base più ampia possibile". Così il vicecommissario della Lega Serie A, Paolo Nicoletti, ha commentato l'accettazione dell'offerta degli spagnoli per i diritti tv del campionato: "C'è una crescita significativa del valore del nostro calcio. Bandi in assoluta regolarità e trasparenza hanno fatto crescere il valore e fatto entrare importanti soggetti nel mercato". E l'advisor Infront definisce la diffida di Sky alla Lega Serie A a vendere i diritti tv a MediaPro come un 'fallo di confusione'. "E' fisiologica riottosità - nota l'ad di Infront Luigi De Siervo -. Dopo due round siamo stati costretti a guardare fuori e MediaPro ha offerto 220 milioni più degli operatori italiani. Il sistema italiano non ci capiva e abbiamo avuto il dovere di aprirci, ora sono convinto che MediaPro troverà gli accordi con gli operatori".