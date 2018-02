Calcio, Chelsea valuta esonero di Conte

LONDRA, 6 FEB - Appare irrimediabilmente compromesso il destino di Antonio Conte dopo la disfatta di Watford: già oggi il tecnico italiano potrebbe essere esonerato dal Chelsea. E' questo l'unanime convincimento della stampa britannica all'indomani della seconda sconfitta consecutiva dei Blues. Mai negli ultimi 20 anni il Chelsea aveva perso due partite di fila con tre gol di scarto. E' capitato nell'ultima settimana (Chelsea-Bournemouth 0-3, Watford-Chelsea 4-1), segno di una squadra allo sbando, che a inizio febbraio ha già accumulato più sconfitte (6) di quante nell'intera passata stagione (5). Riuscendo nell'impresa di resuscitare una squadra, il Watford appunto, che non vinceva da 12 partite. Una vera e propria "umiliazione" per i campioni in carica, ha commentato il Times. Con soli 5 punti nelle ultime 4 gare, il Chelsea è scivolato al 4/o posto in classifica. E all'orizzonte c'è la doppia trasferta di Manchester (in Premier) e la doppia sfida di Champions col Barcellona.