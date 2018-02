De Siervo e la gara sui diritti tv

MILANO, 6 FEB - "Mi aspetto Sky possa intervenire davanti all'Autorità garante per la concorrenza, che ha 45 giorni per giudicare, e potrebbe autorizzare l'assegnazione con dei limiti, dire che va bene così o dichiararla illegittima. Se trascorsi 45 giorni l'Authority non la approverà, la Lega sarebbe costretta a realizzare il proprio canale, non avendo più tempo per esperire l'ennesima gara". Questo lo scenario delineato dall'ad di Infront Luigi De Siervo all'indomani della diffida che Sky ha inviato alla Lega Serie A sull'assegnazione dei diritti tv a MediaPro. "E' un paradosso" che alla fine potrebbe verificarsi proprio ciò che Sky contesta minacciando l'azione legale, ha detto il manager a 'Tutti convocati' su Radio24. "In questi mesi abbiamo individuato un paio di partner che sarebbero ben lieti, a fronte di un minimo garantito superiore al mld e 50 mln, di sostenere la Lega in questo percorso. La scelta tanto temuta del canale tematico è veramente l'ipotesi residuale di sistema".