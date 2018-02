Candreva sprona Inter, danni in due mesi

MILANO, 06 FEB - Antonio Candreva chiama l'Inter ad un pronto riscatto dopo otto partite consecutive senza vittorie: ''Basta fare danni, ne abbiamo fatti abbastanza in questi due mesi. Siamo in difficoltà, è sotto gli occhi di tutti ma è ancora tutto nelle nostre mani per l'obiettivo di qualificarci alla Champions League''. Candreva, dal palco della 14esima edizione del Torneo Amici dei Bambini, ammette che l'inizio del momento negativo è coinciso con la sconfitta contro l'Udinese: ''Lì abbiamo perso un po' di autostima. Ora affrontiamo il Bologna che è una squadra in salute ma dobbiamo ripartire''.