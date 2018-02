Evra riparte dal West Ham

ROMA, 7 FEB - L'ex juventino Patrice Evra ha firmato oggi per il West Ham e potrebbe debuttare presto in Premier League con la nuova maglia. L'annuncio ufficiale dell'accordo, valido fino al prossimo giugno, è stato dato dal club londinese sul proprio sito e offre al giocatore un'occasione di riscatto dopo la macchia della squalifica inflittagli lo scorso novembre dall'Uefa per aver sferrato un calcio in faccia a un tifoso della sua squadra, l'Olympique Marsiglia, prima di un match di Europa League col Vitoria Guimaraes. Evra è bandito fino al prossimo giugno da tutte le competizioni Uefa, ma può giocare regolarmente nei campionati nazionali e gli Hammers hanno deciso di ingaggiarlo per puntellare la difesa e sfruttare anche la sua grande esperienza. Trentasei anni, senegalese naturalizzato francese (ha vestito 81 volte la maglia dei Bleus), Evra ha vinto con la maglia del Manchester United 5 Premier League, una Champions, un Mondiale per club, e con la maglia della Juve 2 scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana.