Lautaro Martinez vicino all'Inter

MILANO, 7 FEB - La trattativa per portare Lautaro Martinez all'Inter questa estate, sarebbe già alle battute finali, tanto che, secondo la stampa argentina, il giovane attaccante del Racing avrebbe già firmato un precontratto che lo legherebbe al club nerazzurro. Tyc Sport, emittente di Buenos Aires, parla di un accordo tra le società per circa 25 milioni di dollari. Fonti dell'Inter però non confermano ancora la chiusura dell'affare. Nei giorni scorsi il direttore sportivo Piero Ausilio ha raggiunto Buenos Aires per trattare di persona il giocatore, già nel mirino dell'Atletico Madrid. Il dirigente nerazzurro è tornato a Milano questa mattina. L'Inter sarebbe riuscita a convincere il giocatore, grazie anche al lavoro del vicepresidente Javier Zanetti e a Diego Milito, idolo di Lautaro Martinez.