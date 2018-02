Coppa de Re, il Siviglia in finale

MADRID, 7 FEB - Il Siviglia allenato da Vincenzo Montella ha messo fine alla sorprendente scalata del Leganes in Coppa del Re. Il ritorno della semifinale è terminato 2-0 per il club andaluso, con le reti di Joaquin Correa e Franco Vazquez, dopo l'1-1 dell'andata. Il Siviglia ha così raggiunto la sua seconda finale del torneo nelle ultime tre stagioni. Il Leganes, che si trova appena a sud della capitale, aveva eliminato il Real Madrid nei quarti ed il Villarreal nei sedicesimi. In finale (21 aprile) il Siviglia, già cinque volte vincitore del Coppa del Re, affronterà Barcellona o Valencia, che giocano domani. Il Barcellona parte dall'1-0 del Camp Nou.