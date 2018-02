Allegri "Fiorentina giovane e bella"

TORINO, 8 FEB - La Fiorentina "è una squadra giovane e di grande qualità, reduce da una bella vittoria. E con la Juventus resta sempre una grande rivalità. Per portare via i tre punti dovremo giocare una partita seria, senza pensare al martedì di Champions con il Tottenham". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia dell'anticipo della quinta giornata di ritorno. "A centrocampo dovrebbe giocare Marchisio (al posto di Matuidi infortunato, ndr), ma potrei anche mettere una mediana a due. Comunque - ha precisato - non c'è emergenza, mancano solo Dybala, Cuadrado e Howedes. E nessun altro ha bisogno di riposare: i ragazzi sono giovani e pimpanti, se avessero bisogno di riposare saremmo mal messi...".