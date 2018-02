Milan: Kalinic a rischio per la Spal

MILANO, 8 FEB - Il Milan rischia di dover fare a meno di Nikola Kalinic per la trasferta contro la Spal. L'attaccante croato oggi non si è allenato per "un'infiammazione alla regione degli adduttori, particolarmente fastidiosa e dolente", come ha spiegato il medico rossonero, Stefano Mazzoni. Rino Gattuso, in compenso, recupera il terzino Ricardo Rodriguez, che ha saltato le ultime due partite di campionato, una per squalifica e l'altra per problemi intestinali. Prosegue invece il percorso di Andrea Conti, che sta prendendo parte a spezzoni di allenamento per ritrovare familiarità con contrasti e traumi ma ha bisogno ancora di circa un mese per ritrovare la condizione ideale dopo il grave infortunio di settembre al ginocchio. Non è ancora a disposizione nemmeno Marco Storari, alle prese con la guarigione della lesione a un polpaccio.