Zenga "Atalanta? Affrontiamo una big"

CROTONE, 8 FEB - "L'Atalanta non è una provinciale né lotta per minimi obiettivi. È una big e noi dobbiamo affrontarla andando sul campo senza cambiare il nostro atteggiamento". Walter Zenga presenta così la gara di sabato contro l'Atalanta, promettendo che il suo Crotone non cambierà atteggiamento tattico nonostante alcune possibili defezioni (Martella e Samprisi fuori, ma anche problemi per Ricci). "Loro hanno giocatori capaci di decidere la gara - ha detto Zenga - ed un allenatore, che qui conoscete bene, che ha una sua specialità nel proporre calcio e contro cui ci si diverte a giocare. Ma siamo a 48 ore dalla gara ed abbiamo l'atteggiamento mentale positivo per trovare soluzioni".