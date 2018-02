Zidane "Ora pensiamo a Liga, poi al Psg"

ROMA, 9 FEB - Testa alla Liga adesso "perché il Psg viene dopo". Il tecnico del Real Madrid non vuole sentire parlare del big match di Champions che vedrà mercoledì i parigini arrivare al Bernabeu. "Ora siamo concentrati sulla partita di domani - dice alla vigilia del match contro la Real Sociedad - Quello che vogliamo fare è giocare una buona partita, partendo dalla testa. Domani ci sono tre punti in palio ed è quello che vogliamo: prima c'è la Liga e poi viene la Champions, non abbiamo nessuna ansia. Nessuno sa cosa succederà mercoledì. Vogliamo fare bene, niente di più. Siamo concentrati per la partita di domani, servirà a prepararci per mercoledì", aggiunge Zidane che nega dissapori con Isco, che molti danno sul piede di partenza a fine stagione per lo scarso impiego: "Cosa succede con lui? Quel che succede con gli altri, siamo 25 e tutti sono importanti. Come giocatore lo vorrei qui tutta la vita".