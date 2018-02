Gattuso, penso partita per partita

CARNAGO (VARESE), 9 FEB - Rino Gattuso continua a pensare "partita dopo partita", senza illudersi per i rallentamenti delle rivali in lotta per la Champions League. "Noi dobbiamo pensare a vincere le nostre partite: quella di Udine che avevamo in mano e non abbiamo vinto dimostra che ora non basta giocare di squadra e bene per portare i tre punti a casa. Ci vuole un pizzico di fortuna, essere maliziosi - ha notato l'allenatore del Milan alla vigilia della trasferta con la Spal - Una settimana fa l'obiettivo era la Sampdoria, ora c'è anche l'Atalanta. Oggi non possiamo permetterci di pensare alle altre squadre. L'obiettivo mio è dare a questi giocatori il valore che avevano 5-6 mesi fa quando sono arrivati, e dimostrare di essere una squadre che può dare fastidio a tutti".