Mondiali: ritiro Egitto sarà in Cecenia

(ANSA-AP) - MOSCA, 9 FEB - L'Egitto ha scelto la Cecenia come sede del suo ritiro, e quindi 'base', per i Mondiali di calcio della prossima estate. Gli uomini del ct Hector Cuper si alleneranno a Grozny, secondo quanto ha confermato l'organizzazione del torneo. Tutto ciò nonostante la Cecenia e il suo leader Ramzan Kadyrov siano sotto accusa per violazione dei diritti umani e teatro di violenze varie. L'anno scorso Kadyrov era stato messo sotto accusa anche per una campagna persecutoria nei confronti dei gay. Ma tutto ciò interessa relativamente a Cuper e ai suoi dirigenti, così l'Egitto (che torna ai Mondiali dopo 28 anni) soggiornerà a Grozny e si allenerà negli impianti del Terek, squadra locale in passato allenata da Ruud Gullit.