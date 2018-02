Khedira, Kane l'attaccante più completo

TORINO, 9 FEB - "Kane sa fare gol in qualsiasi modo: è l'attaccante più completo in circolazione". Lo ha detto Sami Khedira in un'intervista alla BBC a quattro giorni dall'andata degli ottavi di Champions. "Il Tottenham - ha spiegato il centrocampista della Juventus - ha una buon difesa, un buon centrocampo e un attacco di livello mondiale, così come un tecnico che è tra i più bravi. Sono una squadra ancora molto giovane e senza tanta esperienza, ma restano comunque una delle migliori società d'Inghilterra e d'Europa". Per Khedira, il sorvegliato speciale dovrà essere proprio Harry Kane: "E' bravo di piede, di testa, in dribbling. Anche Lewandowski ed Higuain sono forti ma il Tottenham è fortunato ad averlo in squadra".