Allegri,noi efficaci ripetiamoci martedì

TORINO, 10 FEB - "Non si può andare contro il muro e sperare che il muro si sposti". Questa la metafora di Allegri, utilizzata per riassumere il 2-0 della Juventus sul campo della Fiorentina. Una partita bloccata nel primo tempo ma che nella ripresa i bianconeri hanno chiuso con i gol di Bernardeschi e Higuain: "Spesso serve essere efficienti ed efficaci come stasera (ieri, ndr) - scrive il tecnico su Twitter -. E come dovremo essere martedì". Quando la Juventus tornerà in campo per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, all'Allianz Stadium.