Buffon,con noi ordinario è straordinario

TORINO, 10 FEB - "Questo gruppo sa trasformare lo straordinario in ordinario". Lo spirito vincente della Juventus è riassunto dal suo capitano, Gianluigi Buffon, dopo il successo per 2-0 al Franchi contro la Fiorentina. Federico Bernardeschi, ex della serata, ha sbloccato il risultato su punizione: "Rock and roll" il messagggio semplice, diretto, inequivocabile affidato al profilo Twitter dal fantasista. Che ha risposto ai fischi del Franchi esultando al gol realizzato, una vera e propria rarità ormai per gli ex. Il cinquantesimo gol in maglia bianconera di Higuain ha segnato la fine dell'astinenza social del 'Pipita', tornato a twittare per l'occasione: "Grande vittoria oggi!! Grande squadra - il commento entusiasta del 'Pipita' su Twitter -. Molto felice di arrivare a 50 goal". "Vittoria sofferta, ma fondamentale - scrive Andrea Barzagli -. Non c'è tempo per gioire, si inizia a pensare al Tottenham".