Torino, con Udinese Belotti forse dal 1'

TORINO, 10 FEB - Il Torino targato Mazzarri cerca di allungare la striscia positiva domani con l'Udinese. Probabilmente con un Belotti in più dal primo minuto: "E' in pole position", dice il tecnico granata. Dal suo arrivo il Toro ha preso 8 punti, frutto di 2 pari e 2 vittorie: "Sono orgoglioso per quello che i ragazzi hanno fatto con la Sampdoria e voglio vedere cosa mi daranno domani con l'Udinese". Mazzarri chiede di "migliorare la fase realizzativa" ed è probabile il ricorso al tridente con Niang, Iago Falque e Belotti per arginare l'Udinese, in forma smagliante dopo l'arrivo di Oddo: "Nelle ultime 10 partite ha tenuto una media superiore a 2 punti a partita, da Champions - spiega -, e questo la dice lunga su chi affronteremo domani". Quando si valuta l'avversaria "bisogna considerare il momento, - osserva Mazzarri - ecco perché la partita con la Samp, per la prestazione fornita, ha un valore superiore. Abbiamo lasciato 2 punti che bruciano, ma domani voglio vedere se i ragazzi daranno continuità alla prestazione".