Benevento, Sagna convocato per Roma

BENEVENTO, 10 FEB - Dopo l'allenamento di rifinitura al "Ciro Vigorito", il Benevento è partito per Roma dove domani sera affronterà la squadra di Eusebio Di Francesco nel posticipo serale. Prima convocazione in maglia giallorossa per Bakary Sagna. Il terzino francese, ex Arsenal e City, si è unito si compagni ma partirà inizialmente dalla panchina. Chi invece non ci sarà è Danilo Cataldi che aveva già giocato con qualche fastidio contro il Napoli e che è stato escluso dalla lista dei convocati A centrocampo tuttavia giocheranno Sandro, Memushaj e Djuricic mentre in attacco il tecnico potrebbe confermare la formula con Guilherme falso nove supportato da Brignola e D'Alessandro, con Coda e Iemmello pronti a subentrare. Dietro, davanti a Puggioni, ci saranno Venuti, Letizia, Costa e uno tra Billong e il febbricitante Djimsiti. Sugli spalti dello stadio Olimpico ci saranno 1600 tifosi sanniti.