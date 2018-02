Kane "Juve gran squadra, non vedo l'ora"

LONDRA, 10 FEB - Ancora una volta decisivo, dopo il gol-vittoria contro l'Arsenal Harry Kane pensa già alla trasferta di Torino contro la Juventus. "Sarà una partita durissima, ma che non vedo l'ora di giocare - le parole del centravanti inglese, 36 gol in questa stagione -. Vogliamo sempre confrontarci con i migliori e la Juve è una grande squadra. Dobbiamo sfruttare questo momento favorevole". Grazie alla vittoria sui Gunners il Tottenham - in attesa delle partite di Chelsea e Liverpool - è momentaneamente salito al terzo posto della Premier League.