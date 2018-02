Viola: Milenkovic "Non meritavamo ko"

FIRENZE, 10 FEB - E' ancora forte la rabbia della Fiorentina per la sconfitta rimediata ieri sera al Franchi contro la Juventus e ritenuta dentro e fuori al clan viola immeritata. Rabbia anche per la decisione dell'arbitro Guida e dei suoi assistenti (a iniziare da Fabbri, preposto alla Var) di togliere sullo 0-0 un rigore precedentemente assegnato, decisione che ha mandato su tutte le furie Pioli, i suoi giocatori e i tifosi. ''Dispiace aver perso, non lo meritavamo - ha commentato oggi su Instagram il giovane difensore Milenkovic reduce da un'ottima prestazione - Però abbiamo dimostrato tanta voglia di vincere, coraggio e carattere''. A tutto ciò si aggrapperà la Fiorentina con l'obiettivo di cercare di ripartire per preparare la trasferta di Bergamo, contro l'Atalanta.