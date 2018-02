Spagna, 'manita' Real, 5-2 a R.Sociedad

ROMA, 10 FEB - Sta per tornare la Champions League e il Real Madrid ricomincia a mostrare il suo vero volto. Ne sa qualcosa la Real Sociedad, che al Bernabeu ha subìto lo schiaffo della 'manita'. Finisce infatti 5-2, con reti per i padroni di casa di Lucas Vazquez e Kroos e tripletta di Cristiano Ronaldo: è un messaggio indirizzato al Paris SG, che mercoledì affronterà i campioni d'Europa in carica per la sfida d'andata degli ottavi di Champions. Ottime le prestazioni anche di Marcelo e Asensio. Sempre oggi, l'altra squadra della capitale, l'Atletico, è andata a vincere per 1-0 sul campo del Malaga, grazie alle parate di Oblak e a un gol di Griezmann dopo appena 40 secondi di gioco. Grazie a questa vittoria l'Atletico ha ridotto a 6 punti la distanza dal Barcellona capolista, che domani al Camp Nou riceve la visita del Getafe.