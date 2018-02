Inter senza Icardi e Candreva, c'è Eder

MILANO, 11 FEB - C'è Eder al posto di Mauro Icardi, non convocato per l'infortunio alla coscia destra. Luciano Spalletti contro il Bologna si affida all'italobrasiliano. Resta in panchina Antonio Candreva che non ha convinto nelle ultime partite. Al suo posto, il tecnico nerazzurro rilancia Karamoh, al debutto da titolare in campionato. Confermati invece Brozovic e Perisic. In difesa torna Cancelo, al fianco di Skriniar, Miranda e D'Ambrosio. L'Inter, reduce da cinque pareggi, deve reagire ed evitare il record negativo di nove partite consecutive senza vittorie. Il terzo posto è lontano un punto e i nerazzurri hanno la chance di scavalcare la Lazio, sconfitta ieri dal Napoli. Nell'attacco del Bologna scelto da Donadoni, oltre a Orsolini e Di Francesco, c'è anche l'ex nerazzurro Rodrigo Palacio che torna a San Siro indossando la maglia del Bologna. L'argentino, che all'Inter ha segnato 58 gol in 169 partite, sarà accolto con affetto dal pubblico nerazzurro. A centrocampo, l'ex milanista Poli con Pulgar e Dzemaili.