Diritti Tv: Galliani, meglio per tifosi

ROMA, 11 FEB - "LA spagnola Mediapro ha offerto 230 milioni in più di quanto abbiano offerto i broadcast italiani quindi, più soldi per le squadre di calcio e migliori giocatori. Per i tifosi sarà meglio perchè si potrà usufruire il prodotto calcio su tutte le piattaforme esistenti italiani". Lo afferma Adriano Galliani, candidato con Fi al Senato, durante il faccia a faccia di Giovanni Minoli in onda su la7.