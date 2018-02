Maradona: Argentina dipende 60% da Messi

ROMA, 11 FEB - Ne ha per tutti. Come sempre e con i soliti 'noti' nel mirino, nel bene e nel male: Messi, Higuain e Tevez rientrano nella prima categoria; Sampaoli, Icardi e Biglia nella seconda. Diego Maradona non ha remore e da Dubai in una intervista a 'Diario Popular' spiega che il Mondiale argentino dipenderà quasi esclusivamente dalla 'Pulce. "Sampaoli è fortunato perché ha Messi e se Messi ingrana l'Albiceleste avrà il 60% di possibilità di vincere. Lui è l'unico grande cantante di questa nazionale, gli altri sono solo dei buoni coristi. A parte Messi ormai tutti hanno perso rispetto per la maglia dell'Argentina", aggiunge Maradona che tira il ballo Biglia: "chi mai avrebbe immaginato che potesse indossare la maglia della nazionale?". Se Maradona 'salva' Tevez ("Merita un'opportunità, Carlitos ha il fuoco sacro) e Higuaín, va giù duro con Icardi: "Il ct nasconde la verità e non ammette di non avere un numero 9 nella lista, anche dovesse chiamare Icardi, che è imbarazzante. 'El Pipa' (Higuain,ndr) è dieci volte meglio"