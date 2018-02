Iachini soddisfatto, spirito giusto

REGGIO EMILIA, 11 FEB - Non è arrivata la vittoria che Beppe Iachini sperava, ma il tecnico del Sassuolo ha notato aspetti positivi, soprattutto nell'osservare se il pesantissimo 7-0 rimediato una settimana fa contro la Juventus avesse lasciato scorie nel suo Sassuolo. "Mi interessava vedere lo spirito - ha detto Iachini al termine dello 0-0 con il Cagliari - la reazione della squadra dopo la pesante sconfitta con la Juventus. Penso che per quello che si è visto in campo potevamo anche meritarla la vittoria. Abbiamo creato i presupposti per fare nostra questa partita, ma contro una difesa molto chiusa come quella del Cagliari non era facile".